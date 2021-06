In Hitman 3 ist die Season of Sloth gestartet - der dritte Akt des DLCs "Seven Deadly Sins" dreht sich um das Thema Faulheit. Das Sloth-Paket als Teil der Premium-Erweiterung "Seven Deadly Sins" enthält eine neue Eskalations-Mission in Dartmoor und dazu passende Ausrüstung. Die (kostenlosen) Live-Inhalte von Hitman 3 werden ebenfalls im Rahmen der "Seasons of Sin" veröffentlicht. Die "Season of Sloth" wird noch bis zum 19. Juli dauern.