Video "Accolades Trailer (DE)" zu Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West ist eine hervorragende Fortsetzung, die den Vorgänger in nahezu allen Bereichen übertrifft. Guerrilla Games hat erneut eine vielfältige und grafisch beeindruckende Spielwelt erschaffen, die voller Aktivitäten und Gefahren steckt. Die kurzen Unterwasser-Ausflüge sind ebenfalls gelungen – auch wenn man vielleicht etwas machtlos ist. Neuheiten wie der Zugwerfer oder der Schildflügel erweitern die Bewegungsfreiheiten sinnvoll. Die Verbesserungen im Nahkampf und der umfangreichere Talentbaum geben Aloy zusätzliche Optionen. Toll sind auch die zahlreichen Barrierefreiheit-Einstellungen, mit denen das Spielerlebnis individuell für alle angepasst werden kann. Gespräche mit NPCs sind deutlich glaubwürdiger animiert, aber dennoch nicht ganz perfekt. Wer das Abenteuer auf einer PlayStation 5 spielt, bekommt zusätzliche Highlights spendiert. Dazu zählen schnellere Ladezeiten, DualSense-Funktionen, ein Performance-Modus mit 60 FPS und eine noch schönere Optik. Wer bereits ein Fan von Horizon Zero Dawn war, wird auch mit Horizon Forbidden West viel Spaß haben. Ein großes Lob an Guerrilla Games!