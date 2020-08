Call of the Sea



gamescom 2020 Narrated Gameplay

Bei der digitalen gamescom 2020 wurde auch Call of the Sea von Raw Fury und Out of the Blue in Trailerform bei der Future Games Show gezeigt. Das Südsee-Abenteuer in den 1930er-Jahren soll Ende 2020 für PC,…

31.08.2020

