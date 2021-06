Video "Early Access Release Trailer" zu The Last Spell für PC

The Last Spell ist auf Steam in den Early Access gestartet (Preis: 19,99 Euro). Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsstudio Ishtar Games (ehemaliger Name: CCCP) schätzen, dass das Spiel mindestens ein Jahr im Early Access bleiben wird. The Last Spell ist ein rundenbasiertes, taktisches Rollenspiel mit Roguelite-Elementen, in dem man in der Nacht gegen eine große Übermacht von Gegnern antritt, die zunächst nur aus einer Richtung attackieren und später zu einem großflächigeren Angriff blasen.