Die Foto-Safari in New Pokémon Snap wird am 30. April 2021 auf Nintendo Switch beginnen. In dem Spiel, das von Pokémon Snap (Nintendo 64) inspiriert wurde, fährt man "auf Schienen" durch unterschiedliche Gebiete in der Lentil-Region und macht dabei Fotos von Pokémon in freier Wildbahn. Über 200 Taschenmonster wird man fotografieren können.