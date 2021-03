Video "Trailer: Zusammen sind wir stärker" zu It Takes Two

It Takes Two: Trailer: Zusammen sind wir stärker

Weniger als drei Wochen vor der Veröffentlichung melden sich EA und die Hazelight Studios mit einem Trailer zu It Takes Two zurück, der die Geschichte des kooperativen Abenteuers näher beleuchtet. Am Rande ihrer Scheidung verwandelt ein Zauber Cody und May in die Puppen ihrer Tochter Rosie und wirft sie in eine fantasievolle Welt, die nur aufgrund ihrer zerrütteten Beziehung existiert. Zugleich werden beide von einem kitschigen Selbsthilfebuch über die Liebe - Dr. Hakim - dazu aufgefordert, ihre kaputte Beziehung zu retten.