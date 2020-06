Video "Story-Trailer" zu Say No! More für PC

Say No! More: Story-Trailer

Studio Fizbin (The Inner World) und Thunderful Publishing haben Say No! More angekündigt - ein alltägliches Abenteuer, in dem man sich gegen fiese Mitarbeiter, Vorgesetzte und Chefs verteidigen und lernen soll, "Nein" zu sagen. Die Entwickler beschreiben das "No!-them up" als ein narratives "One-Button-Game on Rails" (ein Ein-Knopf-Spiel auf Schienen). Abgesehen davon, dass man "Nein" auch energischer sagen kann, soll die Kraft der Freundschaft eine entscheidende Rolle spielen.