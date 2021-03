Say No! More: Release Date Trailer

Ab dem 9. April 2021 wird man auf PC, Mac, Switch, iOS und iPad in Say No! More ordentlich "Nein" sagen können. Das "NPG" (NO!-Playing Game) wird 14,99 Euro auf Steam und im Nintendo eShop kosten. Die iOS-Version wird für 5,99 Euro erhältlich sein. In Say No! More soll man sich gegen fiese Mitarbeiter, Vorgesetzte und Chefs verteidigen und lernen, "Nein" zu sagen.