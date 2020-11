Kingdom Hearts Melody of Memory ist von Square Enix für PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht worden (Preis: 59,99 Euro). Eine Demo kann auf allen drei Plattformen runtergeladen werden. Das musikalische Rhythmus-Actionspiel mit Sora, Donald, Goofy und weiteren Charakteren aus der Kingdom-Hearts-Reihe umfasst über 140 Songs, darunter auch "Let It Go", "Under the Sea", "Destiny Islands", "Hand in Hand" und "Working Together".