Die Voxel-Erde darf in Earth Defense Force: World Brothers ab dem 27. Mai 2021 auch in Nordamerika, Europa und Asien auf PC (Steam), PlayStation 4 und Switch gerettet werden. Das Spiel von D3Publisher und Entwickler Yuke's wird in englischer Sprache erscheinen. In Japan wurde das Spiel bereits am 24. Dezember 2020 veröffentlicht.