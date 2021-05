Video "Charakter-Trailer - Triff Dani Rojas" zu Far Cry 6

Der Schauplatz von Far Cry 6 ist das tropische Paradies Yara im Herzen der Karibik, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint - das Szenario ist unschwer an Kuba angelehnt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dani Rojas (Ex-Militär; wahlweise männlich oder weiblich). Zusammen mit anderen Revolutionären versucht man das Volk Yaras von der tyrannischen Herrschaft des Anführers Antón Castillo und seinem Sohn Diego zu befreien. Die Antagonisten werden von Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) und Anthony Gonzalez (Coco) verkörpert.