Den Auftakt von Control: AWE, der zweiten und letzten Erweiterung für Control, hat Remedy Entertainment im folgenden Video aufgezeichnet und veröffentlicht. In dem Add-on untersucht Jesse Faden die Vorkommnisse im "New Investigations Sector", also in dem Bereich, in dem einige AWE-Fälle (Altered World Events) durch das Federal Bureau of Control untersucht wurden.