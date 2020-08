Video "Ankündigung" zu Lemnis Gate für PC

Mit Lemnis Gate befindet sich ein kompetitiver Online-Shooter für PC (Steam), PS4 und Xbox One in Entwicklung, der mit einem innovativen Sci-Fi-Konzept punkten möchte. In den Partien treten die Spieler nicht direkt gegeneinander an, sondern vielmehr gegen die vorherigen Aktionen des Kontrahenten, die es zu stören bzw. zu kontern gilt. Gespielt wird in fünf Runden, die jeweils 25 Sekunden dauern sollen. Das Konzept des rundenbasierten Shooters lässt sich am besten anhand eines Beispiels veranschaulichen.