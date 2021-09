Video "Gameplay Overview Trailer" zu Lemnis Gate

Am 28. September 2021 wird Lemnis Gate für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 16,99 Euro). Es wird ebenfalls im Xbox Game Pass für PC und Konsolen enthalten sein. In den PvP-Partien (1-gegen-1 und 2-gegen-2) treten die Spieler nicht direkt gegeneinander an, sondern vielmehr gegen die vorherigen Aktionen des Kontrahenten, die es zu stören bzw. zu kontern gilt. Gespielt wird in fünf Runden, die jeweils 25 Sekunden dauern sollen. Im folgenden Trailer stellen die Entwickler das Konzept näher vor.