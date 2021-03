Video "Kenya Teaser Trailer" zu art of rally

Was für eine liebevoll gemachte, stimmungsvolle und noch dazu spielerisch umfassende Zeitreise durch die Geschichte des Rallye-Sports! Da knattern originalgetreu modellierte Boliden in spielerisch überzeugender Manier über angenehm zahlreiche Strecken, während man in der Karriere, täglichen Herausforderungen sowie weltweiten Ranglisten um Bestzeiten kämpft. Erstaunlich, dass das scheinbar kleine Spiel dabei einen so gefühlvollen Umgang mit Gas, Bremse und Lenkung erfordert – auch wenn in letzter Konsequenz das Gefühl der perfekten Kontrolle über das Fahrzeug fehlt und die Physik nicht immer überzeugen kann. Dafür ist man im Handumdrehen auf der Strecke, dreht zu coolen Synthie-Klängen ein paar Runden und genießt den famosen Ausblick.