Video "The African Royals Official Trailer" zu Age of Empires 3: Definitive Edition für PC

Die Age of Empires 3: Definitive Edition hätte ruhig noch etwas mehr Entwicklungszeit verdient gehabt, da einiges ziemlich unfertig wirkt. Neben etwaigen Bugs fallen besonders die Computerintelligenz und die Wegfindung mit Aussetzern und doofen Aktionen negativ auf - zumal die Bogenschützen immer noch durch Wände schießen können. Auch die Animationen der Figuren und die hakelige Inszenierung hinterlassen einen rückständigen Eindruck, der dadurch verstärkt wird, dass die sonstige Umgebungsgrafik so sehenswert aufgehübscht wurde. Die Egalisierung des Ausbaus der Heimatstädte hätte ebenfalls nicht sein müssen, obwohl es eigentlich eine gute Idee war, das Kartendeck-System für den schnelleren Einstieg zu vereinfachen. Ansonsten erweisen sich die Schweden und vor allem die Inka als gute Neuzugänge bei den Zivilisationen. Und auch die Kriegskunst-Herausforderungen sowie die historischen Schlachten fügen sich prima ein, obgleich keine deutsche Sprachausgabe bei diesen neuen Inhalten geboten wird. Somit fällt die Age of Empires 3: Definitive Edition aber deutlich hinter der Age of Empires 2: Definitive Edition zurück, die sich mittlerweile zu einem Vorzeigeprodukt entwickelt hat.