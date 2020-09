Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: Eine Geschichte, die 100 Jahre vor Breath of the Wild spielt

Nintendo hat Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für Switch angekündigt. Der Massenprügler mit Zelda-Flair à la Hyrule Warriors wird am 20. November 2020 für 59,99 Euro erscheinen. Es spielt 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Man kämpft gegen "die Mächte der Verheerung Ganon".