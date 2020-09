Nintendo hat bei der Tokyo Game Show 2020 einen Trailer zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Hyrule Warriors: Age of Calamity) veröffentlicht, in dem einige Helden zu sehen sind, die das Königreich vor den Mächten der Finsternis retten wollen. Zugleich ist Impa als Charakter bestätigt worden. Das Spiel ist 100 Jahre vor den Ereignissen aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild angesiedelt.