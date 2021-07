Capcom will Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin bis Oktober 2021 mit fünf (kostenlosen) Inhaltsupdates erweitern. Zusätzlich zum bereits angekündigten ersten Post-Launch-Update, das am 15. Juli den bei den Palamute aus Monster Hunter Rise als reitbares Monstie auch Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin hinzufügt, sind weitere Monsties und Koop-Quests mit speziellen Monstern als Endgame-Inhalte geplant.