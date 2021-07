Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: Koop-Vorstellung

In diesem Video stellt Capcom die kooperativ spielbaren Expeditionen aus Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin näher vor. In den Koop-Expeditionen wird man zusammenarbeiten können, einschließlich Erkundung, Kampfstrategien, Entdeckung von Monsterhöhlen, Auswahl von Eiern und dem Ausbrüten neuer Monsties.