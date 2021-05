Angels with Scaly Wings



Launch Trailer (PS4, PS5, One, XBS & Switch)

Am 30. April 2021 haben Radical Phi und Ratalaika Games die Drachen-Visual-Novel Angels with Scaly Wings für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.

30.04.2021