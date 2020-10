Need for Speed Hot Pursuit Remastered: Ankündigung

Need for Speed Hot Pursuit Remastered ist soeben offiziell angekündigt worden. Das überarbeitete Rennspiel von Criterion Games, Stellar Entertainment und Electronic Arts wird am 6. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie am 13. November für Switch erscheinen. Die Entwickler wollen die Grafik verbessert haben und heben den plattformübergreifenden asynchronen Multiplayer-Modus via Autolog hervor.