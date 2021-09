Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: PC-Trailer

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist mittlerweile auch für PC via Steam veröffentlicht worden. Im Test für die Switch (März 2021) bezeichneten wir das Spiel von Marvelous als das bessere Harvest Moon. Trotz eines Mangels an neuen Impulsen steckt in dem Spiel schließlich ein routiniertes Bauernhof-Abenteuer - im Gegensatz zum vorher veröffentlichten, recht lieblos umgesetzten Harvest Moon: Eine Welt.