Nach der "versteckten" Ankündigung in The Dark Pictures Anthology: Little Hope haben Bandai Namco Entertainment Europe und Supermassive Games auch offiziell The Dark Pictures Anthology: House of Ashes angekündigt. Der dritte Teil der The Dark Pictures Anthology soll im nächsten Jahr für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (digital) erscheinen.