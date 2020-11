Tinkertown



Once Upon A Tinkertown Trailer

Tinkertown, die erste Inhouse-Produktion von Headup Games, wird am 3. Dezember 2020 in den Early-Access auf Steam geschickt. Die Frühzugangs-Phase soll etwa "ein paar Monate" in Anspruch nehmen.

22.11.2020