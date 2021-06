Video "Cinematischer Veröffentlichungstrailer" zu The Elder Scrolls Online: Blackwood

The Elder Scrolls Online: Blackwood ist für alle Spieler auf PC/Mac und Stadia verfügbar. Das neue Kapitel erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 8. Juni. Es ist durch die Abwärtkompatibilität auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar. "Console Enhanced", das kostenlose Update für PS5 und Xbox Series X|S, das die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolen besser nutzen soll, wird am 15. Juni 2021 erscheinen. Das neue Kapitel bietet über 30 Stunden (laut Hersteller) neuer Geschichten in der Region Dunkelforst - einschließlich vieler markanter Orte, die man aus The Elder Scrolls 4: Oblivion kennen dürfte.