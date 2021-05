Video "Überblick-Trailer" zu Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind für Nintendo Switch

Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind: Überblick-Trailer

Nintendo Deutschland gibt einen Überblick über Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind. Das Krimi-Adventure-Doppelpack wird am 14. Mai 2021 in modernisierter Form für Nintendo Switch zum Preis von 59,99 Euro erscheinen. Beide Spiele sind ausschließlich mit japanischer Sprachausgabe und englischem Bildschirmtext erhältlich. Sowohl The Missing Heir (1988) als auch The Girl Who Stands Behind (1989) waren bisher nur in Japan auf dem Family Computer Disk System verfügbar. Beide Titel feiern mit modernisierter Grafik also ihre Premiere in westlichen Gebieten.