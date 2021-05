Während in der realen Welt aufgrund der Covid-19-Pandemie kaum an Reisen zu denken ist, beginnt in Anno 1800 (ab heute) die Reisezeit mit der gleichnamigen Erweiterung aus dem dritten Season Pass. Im Mittelpunkt stehen Touristen als neue Einwohnerstufe in der Alten Welt. Anno 1800: Reisezeit wird am 25. Mai 2021 um 18 Uhr veröffentlicht. Die Erweiterung ist im dritten Season Pass enthalten, kann aber auch einzeln gekauft werden.