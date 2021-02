World of WarCraft: The Burning Crusade Classic: Ankündigung - Trailer

Nach einem Leak mit Ups-Charakter hat Blizzard Entertainment bei der BlizzConline angekündigt, wie es mit World of WarCraft Classic weitergehen wird. So wird (wenig überraschend) World of WarCraft: The Burning Crusade Classic im Laufe des Jahres erscheinen.