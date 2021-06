World of WarCraft: The Burning Crusade Classic: Überlebensratgeber für Burning Crusade Classic

Das Dunkle Portal hat sich erneut geöffnet. Blizzard Entertainment hat World of WarCraft: The Burning Crusade Classic für PC veröffentlicht. Wie bei World of WarCraft Classic ist The Burning Crusade Classic in bestehenden WoW-Abonnements ohne zusätzliche Kosten enthalten.