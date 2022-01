Video "Savathun Thronwelt" zu Destiny 2: Die Hexenkönigin

MaxDetroit schrieb am 11.01.2022 um 16:59 Uhr

Puh, ich war ja mal Destiny Fan, hab das mal echt gerne und intensiv gezockt, aber langsam aber sicher scheinen denen die Ideen auszugehen. Das sieht alles nicht besonders neu oder irgendwie frisch aus, gerade von den Environments her. Die Gegner sind auch seit Jahren immer wieder die Gleichen. Das hat man in Forsaken damals alles schon mal genauso gesehen, und ich würde sagen sogar teils schon besser gesehen. Sorry.

Dazu der Soundtrack des Trailers .. heilige Scheiße: weeeeee ... Bum Knall Peng ... weeeee .... Bum Bum Bum .... weeeee ... Bum Bum Bum ... Bombast Boom Knall Peng. Als wollte einem hier jemand auf Teufel komm raus einhämmern: Oh mein Gott, siehst Du nicht wie verdammt episch das alles ist? Ich bekomm da bald Kopfschmerzen von.