Stonefly: Gameplay First Look

Das Indie-Studio Flight School Studio (Creature in the Well) hat Stonefly für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S angekündigt. Das Action-Adventure soll im Sommer 2021 erscheinen. Im Mittelpunkt des Spiels stehen Annika und ihr käferförmiger Mech. Beide begeben sich auf eine Reise durch einen verzauberten Wald. Dabei soll eine Geschichte über Selbstfindung und die Suche nach Zugehörigkeit erzählt werden.