Video "Trailer" zu First Strike: Classic

Die Blindflug Studios aus der Schweiz haben eine überarbeitete und optimierte Version des Atomkrieg-Strategiespiels First Strike angekündigt, die am 10. März 2021 unter dem Titel First Strike: Classic für PC, iOS und Android erscheinen wird. Die PC-Version soll 11,99 Euro kosten. Die Mobile-Versionen kosten 3,99 Euro. Sowohl die Besitzer der kostenpflichtigen als auch der kostenlosen Version von First Strike erhalten das Remaster-Update ohne zusätzliche Kosten.