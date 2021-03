Square Enix hat die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy für PlayStation 4 im PlayStation Store und Xbox One im Microsoft Store veröffentlicht (Preis: 49,99 Euro). Das Paket umfasst die letzten drei Tomb-Raider-Spiele sowie alle Erweiterungen. Enthalten sind also die Tomb Raider Definitive Edition, die Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition und die Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.