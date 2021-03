Video "Announcement Trailer" zu Oddyssey: Your Space, Your Way für PC

Oddyssey: Your Space, Your Way: Announcement Trailer

Mit Oddyssey: Your Space, Your Way ist ein Weltraum-Sandbox-Abenteuer in 80er-Jahre-Cartoon-Optik von Weird Fish und 505 Games angekündigt worden. In dem Spiel geht es darum, ein eigenes Raumschiff auszubauen, Ressourcen zu sammeln und eine Kolonie "Eingefrorener" zu beschützen, während der Weltraum nach eigenem Belieben erkundet werden kann. Das Erkundungsabenteuer, das sowohl über einen Einzelspieler- als auch einen Koop-Multiplayer-Modus (vier Spieler lokal, acht Spieler online) verfügt, soll am 7. September 2021 auf PC in den Early Access auf Steam starten und 29,99 Euro kosten.