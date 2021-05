Life Is Strange: True Colors: Meet the Cast: Deutsche Version

Square Enix hat die deutschen Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen vorgestellt, die in Life is Strange: True Colors zu hören sein werden. In der deutschen Fassung wird die Hauptfigur "Alex Chen" von Lin Gothoni gesprochen, während Nick Forsberg ihrem Bruder "Gabe" seine Stimme leiht. Die Rolle von "Steph", bekannt aus Life is Strange: Before the Storm, übernimmt Ronja Peters.