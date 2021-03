We Are Football: Edition Bundesliga - Teaser

We Are Football wird am 10. Juni 2021 für PC in zwei Editionen erscheinen. Die "Standard Edition" wird ohne lizenzierte Mannschaften daherkommen. Die "Edition Bundesliga" enthält alle Originaldaten der Clubs der Saisons 2020/21 und 2021/22 aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie aus der Flyeralarm Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga.