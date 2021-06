We Are Football: Release-Trailer

Die THQ Nordic GmbH veröffentlicht heute den Fußball-Manager We Are Football in digitaler Form und als Bundesliga-Edition im Einzelhandel. In dem Spiel vom Entwickler-Studio Winning Streak Games (mit Anstoss-Erfinder Gerald Köhler) ist man sowohl Manager als auch Trainer einer Fußballmannschaft. Frauen- und Männerfußball werden simuliert.