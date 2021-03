Das Rätselspiel Machinika Museum ist für PC via Steam veröffentlicht worden (Preis: 7,99 Euro). In dem Titel von Littlefield Studio und PID Publishing gilt es mechanische Rätsel in einer außerirdischen Umgebung zu lösen. Als Vorbilder werden Myst oder The Room genannt. Machinika Museum soll zwei bis vier Stunden lang sein. Mobile-Versionen (Android und iOS) sollen am 20. April 2021 folgen.