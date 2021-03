Psyonix hat Rocket League Sideswipe für Mobile-Geräte mit Android und iOS angekündigt (Free-to-play). Das "eigenständige Rocket-League-Erlebnis" wird später in diesem Jahr veröffentlicht. In Sideswipe treten die Spieler in 1v1- oder 2v2-Matches aus einer seitlichen Perspektive gegeneinander an. Die Online-Partien sollen "rasant" sein und ungefähr zwei Minuten dauern.