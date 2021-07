Acid Nerve (Titan Souls) und Devolver Digital haben zur Einstimmung auf den Verkaufsstart von Death's Door den folgenden Spielszenen-Trailer veröffentlicht. Das Fantasy-Action-Adventure, in dem Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind, wird am 20. Juli 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.