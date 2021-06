Video "Developer Walkthrough | Day of the Devs 2021" zu Loot River

Loot River: Developer Walkthrough | Day of the Devs 2021

In Loot River treffen Dungeon-Crawler-Gefechte (Action-Roguelike) auf Verschieberätsel mit Bodenplatten bzw. auf verschiebbaren Inseln im Wasser. Mit der Kraft eines Relikts kann man den Boden unter den Füßen der Spielfigur bewegen und Ruinen verschieben, um Rätsel zu lösen oder direkt die Kampfsituation zu beeinflussen. Auch Roguelike-Elemente werden geboten, da man pro Durchlauf "unheiliges Wissen" für permanente Upgrades sammelt, die den Charakter beim nächsten Versuch stärker machen. Wie das Spielprinzip in der Praxis funktioniert, demonstriert Lead Developer Miro Straka im folgenden Video aus der Day of the Devs Showcase.