Nobody Saves the World: Trailer

Nobody Saves the World ist das neue Spiel von den DrinkBox Studios, die für Guacamelee! und Guacamelee! 2 verantwortlich waren. In dem Action-Rollenspiel, das "bald" für PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X/S und im Xbox Game Pass erscheinen soll, kann sich Hauptcharakter Nobody in viele verschiedene Gestalten verwandeln und z.B. als Jäger, Ratte, Schnecke, Zombie, Bodybuilder, Meerjungfrau oder Hengst unterwegs sein.