The Bus von TML-Studios und AeroSoft GmbH ist auf Steam in den Early Access gestartet (25,95 Euro). In der Stadtbus-Simulation transportiert man Passagiere auf verschiedenen Linien und in unterschiedlichen Bussen durch Berlin - im realistischen Maßstab 1:1 (laut Entwickler). Es wird geschätzt, dass der Early Access zwischen acht und 16 Monate dauern wird.