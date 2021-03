Arcade Spirits: The New Challengers: Ankündigungs-Trailer

Fiction Factory Games und PQube haben mit Arcade Spirits: The New Challengers eine Fortsetzung der Visual Novel für Spielhallen-Liebhaber angekündigt, die Anfang 2022 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll.