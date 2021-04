Video "Story-Trailer" zu Fantasian

Die Geschichte von Fantasian beginnt in einem Reich, das von Maschinen regiert wird - innerhalb eines multidimensionalen Universums, in dem um das Gleichgewicht von "Chaos und Ordnung" gerungen wird. Die spielbare Hauptfigur ist Leo. Sie erwacht nach einer Explosion in einem fremden Land und hat nur noch eine Erinnerung im Gedächtnis. Auf ihrer Reise versucht Leo ihre Erinnerungen wiederzuerlangen und wird dabei mit einer mechanischen Infektion konfrontiert, die langsam alles verschlingt, was der Menschheit bekannt ist.