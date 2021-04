Video "Features Trailer" zu Fantasian

Fantasian ist exklusiv auf Apple Arcade (Abo-Dienst) für iPhone, iPad, Mac und Apple TV veröffentlicht worden. Das Rollenspiel von Mistwalker Corp. setzt auf über 150 handgemachte Dioramen als Umgebungen, in denen sich die 3D-Charaktere bewegen können. Damit man die Schauplätze in Ruhe erkunden kann, lassen sich etwaige Gegner in eine "separate Dungeon-Dimension" schicken, um sie später (also nach der Erkundung) in rundenbasierten Gefechten à la Lost Odyssey oder Blue Dragon zu bekämpfen.