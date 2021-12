Video "Spotlight: Community-Lackierungen" zu WRC 10 - The Official Game

Nach WRC 9 hatte ich die Hoffnung, dass Kylotonn beim Nachfolger nochmal einen Gang höher schaltet. Leider wurde ich enttäuscht: WRC 10 spult über weite Strecken ein Recycling-Programm in bester Milestone-Manier ab, hat mit dem Zusatzmodus zum 50-jährigen Jubiläum der WRC aber zumindest ein nettes, wenngleich auch etwas lieblos gestaltetes Extra zu bieten. Was die Wertung aber massiv nach unten zieht, ist die erschreckend schwache Technik: Es ist unfassbar, dass man auf einer derart leistungsfähigen Konsole wie der PS5 diese zahllosen Pop-ups beim Bildaufbau, das hässliche Tearing und dazu noch eine schwankende Performance ertragen muss! Im Qualitätsmodus grenzt die unterirdische Bildrate sogar fast schon an Körperverletzung! Was Kylotonn mit seiner KT Engine auf der Next-Gen-Konsole abliefert, ist schlichtweg ein Armutszeugnis, zu dem sich auch noch nervige Verbindungsprobleme gesellen. Ich wollte WRC 10 eigentlich mögen. Auch weil ich durchaus Spaß mit dem Vorgänger hatte und mich über die kontinuierliche Steigerung des Studios gefreut habe, das immer mehr zu Dirt Rally aufschließen konnte. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, was die Franzosen da vor allem in technischer Hinsicht fabriziert haben, ist es für die WRC-Reihe vielleicht wirklich besser, wenn 2023 das Lizenz-Zepter an Codemasters weitergereicht wird.