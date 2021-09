Video "Spielszenen-Trailer" zu Falling Frontier für PC

In Falling Frontier gilt es ein Sonnensystem zu erobern - entweder in der Story-Kampagne, in einem prozedural generierten Szenario oder in einem Sonnensystem, das von anderen Spielern mit dem Editor erstellt wurde. In dem Spiel von Solo-Entwickler Todd D'Arcy (Stutter Fox Studios) sollen Aufklärung, Logistik und das Design der Raumschiffe besonders wichtig sein. Dabei kämpft man gegen Rivalen aus den alten Kolonialkriegen und gegen andere menschliche Fraktionen. Die Kämpfe sollen einfache Steuerung mit komplexe Spielmechaniken verbinden. Schüsse werden physikalisch annähernd korrekt simuliert, d.h. sie können das Ziel verfehlen, eigene Schiffe treffen oder auch auf Asteroiden einschlagen. Einen Überblick über das interessante Strategiespiel gibt der folgende Trailer.