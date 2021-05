Video "Unkommentierte Spielszenen" zu The Wild at Heart

The Wild at Heart von Moonlight Kids und Humble Games wird im folgenden (unkommentierten) Spielszenen-Video ausführlicher vorgestellt. Das Action-Adventure erinnert jedenfalls schwer an Pikmin, da man eine Schar "drolliger Elflinge" kommandieren und einsetzen kann. Mit Hilfe der Elflinge sammelt man Beute, kämpft gegen Feinde, baut neue Wege und löst Rätsel im Tiefenwald. Neue Bauten, Gegenstände und Upgrades wird man aus gesammelten Ressourcen herstellen können. In der Nacht sollte man sich aber lieber in der Nähe eines Lagerfeuers aufhalten, denn bis zum Sonnenaufgang lauern bösartige Wesen in den Schatten, was an Don't Starve erinnert.